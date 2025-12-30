"Новости дня": фестиваль "Вкусные морозы 2.0" стартовал в Москве

Фестиваль "Вкусные морозы 2.0" стартовал в столице в рамках проекта "Зима в Москве". Гости могут попробовать русские пельмени и турецкие дюрюмы на площади около Новой Третьяковки. Всего для посетителей доступны 10 павильонов от лучших столичных ресторанов.

Кроме того, на площадке проводятся мастер-классы. Например, москвичи и туристы могут создать саше с травами, праздничный подсвечник или гипсовую шкатулку.

Подробнее – в программе "Новости дня".