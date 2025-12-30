Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 02:45

Город

"Новости дня": фестиваль "Вкусные морозы 2.0" стартовал в Москве

"Новости дня": фестиваль "Вкусные морозы 2.0" стартовал в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 декабря

"Новости дня": жители Черемушек приступили к заселению в дом по реновации

Спасатели попросили москвичей не выходить на тонкий лед

Елку мэра Москвы организовали для детей в Гостином Дворе

Новый путепровод открыли на Варшавском шоссе

Гости столичного парка "Надежда" смогут проверить знания о новогодних традициях

Собянин: 250-тысячный житель получил новую квартиру по программе реновации

"Новости дня": Собянин поздравил с новосельем 250-тысячного участника программы реновации

Московские школьники в рамках футбольного турнира "Родная лига" посетили Дубай

Фестиваль "Вкусные морозы 2.0" стартовал в столице в рамках проекта "Зима в Москве". Гости могут попробовать русские пельмени и турецкие дюрюмы на площади около Новой Третьяковки. Всего для посетителей доступны 10 павильонов от лучших столичных ресторанов.

Кроме того, на площадке проводятся мастер-классы. Например, москвичи и туристы могут создать саше с травами, праздничный подсвечник или гипсовую шкатулку.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городфестивалиедавидео

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика