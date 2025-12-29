29 декабря, 12:05Город
"Новости дня": дом по программе реновации расселили в Алтуфьевском районе
В Алтуфьевском районе Москвы расселили первый дом по программе реновации. 25 семей уже переехали в новые квартиры. Для них построили современное жилье с готовой стильной отделкой в светлых тонах.
В доме продумали каждую деталь. В нем есть специальные квартиры, оборудованные для маломобильных жителей. Там сделали расширенные коридоры, широкие дверные проемы и удобную сантехнику.
