"Новости дня": дом по программе реновации расселили в Алтуфьевском районе

В Алтуфьевском районе Москвы расселили первый дом по программе реновации. 25 семей уже переехали в новые квартиры. Для них построили современное жилье с готовой стильной отделкой в светлых тонах.

В доме продумали каждую деталь. В нем есть специальные квартиры, оборудованные для маломобильных жителей. Там сделали расширенные коридоры, широкие дверные проемы и удобную сантехнику.

Подробнее – в программе "Новости дня".