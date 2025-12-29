Форма поиска по сайту

29 декабря, 07:45

Общество

Столбики термометров в Москве опустятся до минус 15 градусов в новогоднюю ночь

Юристы предостерегли россиян от постоянного нытья на работе

В России зафиксирован резкий подъем заболеваемости мышиной лихорадкой

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для квест-комнат

Политологи призвали россиян изучать арабский и испанский языки

Материнский капитал вырастет в России в 2026 году

307 детей родились в Москве 28 декабря

Число работающих больше 40 часов в неделю россиян сократилось на 13%

В 2026 году у россиян не будет шестидневных рабочих недель

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 4 градуса 29 декабря

В новогоднюю ночь в Москве ожидаются трескучие морозы. Синоптики предупреждают о резком похолодании: столбики термометров опустятся сразу до минус 15 градусов. По прогнозам экспертов, мороз будет сопровождаться снегопадами, что приведет к образованию больших сугробов в праздники.

Что касается зимнего сезона в городе в целом, то он стал короче на 9 дней. Эти изменения произошли постепенно за последние три десятилетия. Специалисты поясняют, что сдвиг связан с глобальными климатическими изменениями. В частности, в этом году метеорологическая зима пришла с опозданием на месяц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

