Столбики термометров в Москве опустятся до минус 15 градусов в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве ожидаются трескучие морозы. Синоптики предупреждают о резком похолодании: столбики термометров опустятся сразу до минус 15 градусов. По прогнозам экспертов, мороз будет сопровождаться снегопадами, что приведет к образованию больших сугробов в праздники.

Что касается зимнего сезона в городе в целом, то он стал короче на 9 дней. Эти изменения произошли постепенно за последние три десятилетия. Специалисты поясняют, что сдвиг связан с глобальными климатическими изменениями. В частности, в этом году метеорологическая зима пришла с опозданием на месяц.

