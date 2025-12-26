Переболевшие гонконгским гриппом москвичи пожаловались на потерю слуха

Москвичи, переболевшие гонконгским гриппом, жалуются на потерю слуха. Все говорят о похожих симптомах – сначала продолжительное время сохраняются высокая температура, боль в глазах, сухость губ, потливость, а спустя две недели начинаются кашель, слабость и тошнота.

Люди теряют слух на одно ухо. Ранее многие отмечали потерю зрения после перенесенного гонконгского гриппа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.