26 декабря, 07:15

Общество

Переболевшие гонконгским гриппом москвичи пожаловались на потерю слуха

Москвичи, переболевшие гонконгским гриппом, жалуются на потерю слуха. Все говорят о похожих симптомах – сначала продолжительное время сохраняются высокая температура, боль в глазах, сухость губ, потливость, а спустя две недели начинаются кашель, слабость и тошнота.

Люди теряют слух на одно ухо. Ранее многие отмечали потерю зрения после перенесенного гонконгского гриппа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

