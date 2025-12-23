Сомнолог Черкасова: восстанавливать привычный режим дня нужно с 3–7 января

Во время новогодних праздников важно соблюдать режим, даже несмотря на отсутствие рабочих задач, уверяют эксперты. Чем опасно нарушение привычного распорядка дня для организма и когда стоит начинать готовиться к трудовым будням, разбиралась Москва 24.

Режим всему голова

В новогодние каникулы важно соблюдать режим сна и бодрствования, в противном случае сбитый график негативно отразится на качестве жизни, подчеркнула в разговоре с Москвой 24 врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

В частности, после завершения праздничного периода часто возникают трудности с ранними подъемами на учебу или работу, а также необходимостью снова включаться в процесс. Это состояние может сопровождаться снижением интеллектуальной работоспособности. Помимо этого, возникают такие субъективные ощущения, как снижение настроения, повышенная раздражительность, чувство разбитости и общее ухудшение самочувствия, отметила эксперт.

По ее словам, наиболее эффективно поддержать организм в такой ситуации можно, если не допускать кардинального нарушения режима, а также заблаговременно возвращаться к нему. Это нужно сделать за несколько дней до окончания выходных.





София Черкасова врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Никто не лишает права провести новогоднюю ночь без сна или позволить себе некоторые излишества в последующие дни. Однако, начиная примерно с 3–7 января рекомендуется постепенно приближать свой распорядок дня к будничному.

Для этого необходимо вставать немного раньше, постепенно смещая время подъема каждый день на 15–30 минут (в зависимости от степени отклонения от графика). За этим естественным образом последует и более раннее засыпание, объяснила сомнолог.

"Также в последние дни перед выходом на работу полезно отказаться от спиртного, восстановить привычное расписание приемов пищи (завтрак, обед, ужин) и увеличить физическую активность. Вместо лежания на диване с гаджетом лучше выбрать движение: сходить на каток, прогулку или встретиться с друзьями", – порекомендовала специалист.

Она добавила, что подобная активность за пределами дома, особенно в светлое время суток, очень ценна, так как помогает организму восстановить биологические часы. Такой плавный переход позволит вернуть режим достаточно комфортно.

Иммунитет в стрессе

В свою очередь, врач-терапевт, кандидат медицинских Андрей Кондрахин подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что нарушение привычного режима, включая переедание и поздний отход ко сну, влияет и на работу иммунной системы.

"Дело в том, что большую часть года, за исключением праздников и отпуска, многие живут по стабильному графику: встают и ложатся примерно в одно и то же время. Это формирует четкий циркадный ритм, который организм воспринимает как норму, и все его системы, включая иммунную, работают в этом устоявшемся режиме", – объяснил врач.

Он отметил, что если в какой-то момент привычный организму график резко становится другим, иммунитет получает сигнал, будто во внешней среде произошли изменения. Следом он начинает активизироваться, мобилизуя свои силы, и может начать атаковать собственный организм, воспринимая произошедшее как угрозу. Именно в такие периоды часто обостряются хронические заболевания: пытаясь адаптироваться к новым условиям, запускаются воспалительные процессы.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских Отдельный важный фактор – режим питания. Традиционное обильное застолье 31 декабря и последующие дни, когда нужно "доесть, чтобы не пропало", приводит к перееданию. Кишечник не справляется с перевариванием такого количества непривычной и часто тяжелой пищи, что вызывает воспаление слизистой оболочки, и пищеварительная система начинает бить тревогу.

Иммунная система, получая эти сигналы и оставаясь "слепой" к истинной причине, воспринимает ситуацию как атаку извне и подключается к процессу. А это может спровоцировать различные симптомы: от насморка и запоров до болей в животе, добавил терапевт.

"Таким образом, сохранение режима крайне важно. Если в Новый год произошел такой сбой, необходимо плавно возвращаться к норме", – посоветовал эксперт.

Если же не помочь себе мягко войти в привычный ритм, к концу выходных дней можно оказаться в состоянии полного упадка сил. Организм будет истощен перееданием, недосыпом и общей нагрузкой, заключил Кондрахин.

