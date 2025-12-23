Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 19:33

Общество
Главная / Истории /

Сомнолог Черкасова: восстанавливать привычный режим дня нужно с 3–7 января

Состояние полного упадка: как вернуться в привычный режим после праздников

Во время новогодних праздников важно соблюдать режим, даже несмотря на отсутствие рабочих задач, уверяют эксперты. Чем опасно нарушение привычного распорядка дня для организма и когда стоит начинать готовиться к трудовым будням, разбиралась Москва 24.

Режим всему голова

Фото: depositphotos/olly18

В новогодние каникулы важно соблюдать режим сна и бодрствования, в противном случае сбитый график негативно отразится на качестве жизни, подчеркнула в разговоре с Москвой 24 врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова

В частности, после завершения праздничного периода часто возникают трудности с ранними подъемами на учебу или работу, а также необходимостью снова включаться в процесс. Это состояние может сопровождаться снижением интеллектуальной работоспособности. Помимо этого, возникают такие субъективные ощущения, как снижение настроения, повышенная раздражительность, чувство разбитости и общее ухудшение самочувствия, отметила эксперт.

По ее словам, наиболее эффективно поддержать организм в такой ситуации можно, если не допускать кардинального нарушения режима, а также заблаговременно возвращаться к нему. Это нужно сделать за несколько дней до окончания выходных.

Никто не лишает права провести новогоднюю ночь без сна или позволить себе некоторые излишества в последующие дни. Однако, начиная примерно с 3–7 января рекомендуется постепенно приближать свой распорядок дня к будничному.
София Черкасова
врач-сомнолог, кандидат медицинских наук

Для этого необходимо вставать немного раньше, постепенно смещая время подъема каждый день на 15–30 минут (в зависимости от степени отклонения от графика). За этим естественным образом последует и более раннее засыпание, объяснила сомнолог. 

"Также в последние дни перед выходом на работу полезно отказаться от спиртного, восстановить привычное расписание приемов пищи (завтрак, обед, ужин) и увеличить физическую активность. Вместо лежания на диване с гаджетом лучше выбрать движение: сходить на каток, прогулку или встретиться с друзьями", – порекомендовала специалист. 

Она добавила, что подобная активность за пределами дома, особенно в светлое время суток, очень ценна, так как помогает организму восстановить биологические часы. Такой плавный переход позволит вернуть режим достаточно комфортно.

Иммунитет в стрессе

Фото: depositphotos/focuspocusltd

В свою очередь, врач-терапевт, кандидат медицинских Андрей Кондрахин подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что нарушение привычного режима, включая переедание и поздний отход ко сну, влияет и на работу иммунной системы. 

"Дело в том, что большую часть года, за исключением праздников и отпуска, многие живут по стабильному графику: встают и ложатся примерно в одно и то же время. Это формирует четкий циркадный ритм, который организм воспринимает как норму, и все его системы, включая иммунную, работают в этом устоявшемся режиме", – объяснил врач.

Он отметил, что если в какой-то момент привычный организму график резко становится другим, иммунитет получает сигнал, будто во внешней среде произошли изменения. Следом он начинает активизироваться, мобилизуя свои силы, и может начать атаковать собственный организм, воспринимая произошедшее как угрозу. Именно в такие периоды часто обостряются хронические заболевания: пытаясь адаптироваться к новым условиям, запускаются воспалительные процессы.

Отдельный важный фактор – режим питания. Традиционное обильное застолье 31 декабря и последующие дни, когда нужно "доесть, чтобы не пропало", приводит к перееданию. Кишечник не справляется с перевариванием такого количества непривычной и часто тяжелой пищи, что вызывает воспаление слизистой оболочки, и пищеварительная система начинает бить тревогу.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кандидат медицинских

Иммунная система, получая эти сигналы и оставаясь "слепой" к истинной причине, воспринимает ситуацию как атаку извне и подключается к процессу. А это может спровоцировать различные симптомы: от насморка и запоров до болей в животе, добавил терапевт.

"Таким образом, сохранение режима крайне важно. Если в Новый год произошел такой сбой, необходимо плавно возвращаться к норме", – посоветовал эксперт. 

Если же не помочь себе мягко войти в привычный ритм, к концу выходных дней можно оказаться в состоянии полного упадка сил. Организм будет истощен перееданием, недосыпом и общей нагрузкой, заключил Кондрахин. 

Читайте также


Старкина Маргарита

обществопраздникиистории

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика