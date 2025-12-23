Сомнолог Черкасова: восстанавливать привычный режим дня нужно с 3–7 января

Во время новогодних праздников важно соблюдать режим, даже несмотря на отсутствие рабочих задач, уверяют эксперты. Чем опасно нарушение привычного распорядка дня для организма и когда стоит начинать готовиться к трудовым будням, разбиралась Москва 24.
Режим всему голова
В новогодние каникулы важно соблюдать режим сна и бодрствования, в противном случае сбитый график негативно отразится на качестве жизни, подчеркнула в разговоре с Москвой 24 врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.
В частности, после завершения праздничного периода часто возникают трудности с ранними подъемами на учебу или работу, а также необходимостью снова включаться в процесс. Это состояние может сопровождаться снижением интеллектуальной работоспособности. Помимо этого, возникают такие субъективные ощущения, как снижение настроения, повышенная раздражительность, чувство разбитости и общее ухудшение самочувствия, отметила эксперт.
По ее словам, наиболее эффективно поддержать организм в такой ситуации можно, если не допускать кардинального нарушения режима, а также заблаговременно возвращаться к нему. Это нужно сделать за несколько дней до окончания выходных.
Для этого необходимо вставать немного раньше, постепенно смещая время подъема каждый день на 15–30 минут (в зависимости от степени отклонения от графика). За этим естественным образом последует и более раннее засыпание, объяснила сомнолог.
"Также в последние дни перед выходом на работу полезно отказаться от спиртного, восстановить привычное расписание приемов пищи (завтрак, обед, ужин) и увеличить физическую активность. Вместо лежания на диване с гаджетом лучше выбрать движение: сходить на каток, прогулку или встретиться с друзьями", – порекомендовала специалист.
Она добавила, что подобная активность за пределами дома, особенно в светлое время суток, очень ценна, так как помогает организму восстановить биологические часы. Такой плавный переход позволит вернуть режим достаточно комфортно.
Иммунитет в стрессе
В свою очередь, врач-терапевт, кандидат медицинских Андрей Кондрахин подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что нарушение привычного режима, включая переедание и поздний отход ко сну, влияет и на работу иммунной системы.
"Дело в том, что большую часть года, за исключением праздников и отпуска, многие живут по стабильному графику: встают и ложатся примерно в одно и то же время. Это формирует четкий циркадный ритм, который организм воспринимает как норму, и все его системы, включая иммунную, работают в этом устоявшемся режиме", – объяснил врач.
Он отметил, что если в какой-то момент привычный организму график резко становится другим, иммунитет получает сигнал, будто во внешней среде произошли изменения. Следом он начинает активизироваться, мобилизуя свои силы, и может начать атаковать собственный организм, воспринимая произошедшее как угрозу. Именно в такие периоды часто обостряются хронические заболевания: пытаясь адаптироваться к новым условиям, запускаются воспалительные процессы.
Иммунная система, получая эти сигналы и оставаясь "слепой" к истинной причине, воспринимает ситуацию как атаку извне и подключается к процессу. А это может спровоцировать различные симптомы: от насморка и запоров до болей в животе, добавил терапевт.
"Таким образом, сохранение режима крайне важно. Если в Новый год произошел такой сбой, необходимо плавно возвращаться к норме", – посоветовал эксперт.
Если же не помочь себе мягко войти в привычный ритм, к концу выходных дней можно оказаться в состоянии полного упадка сил. Организм будет истощен перееданием, недосыпом и общей нагрузкой, заключил Кондрахин.