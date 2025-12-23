Дом по программе реновации появится в столичном Лианозове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жилой дом по программе реновации появится в столичном районе Лианозово. Для строительства выделили земельный участок площадью 0,5 гектара по адресу Псковская улица, владение 4, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, предельная площадь новостройки составит около 17 тысяч квадратных метров. Здание возведут в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой: недалеко расположена станция "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро, одноименная платформа МЦД-1, а также ландшафтный заказник "Лианозовский".

На прилегающей территории проведут благоустройство и оборудуют детские и спортивные площадки. Новый дом органично дополнит сложившуюся застройку района и повысит его уровень комфорта.

Между тем около 670 жителей трех старых пятиэтажных домов в Обручевском районе начали осматривать квартиры в новостройке по адресу улица Гарибальди, дом 26. К переселению приступили жильцы дома 33, корпусов 1, 2 и 3 на улице Архитектора Власова.