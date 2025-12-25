Главы субъектов России исполнили детские мечты на "Елке желаний" в Кремле

В преддверии Нового года в Кремлевском дворце открылась традиционная акция "Елка желаний". На девяти елках во Владимирском зале развешаны открытки с заветными желаниями детей, которые обещают исполнить губернаторы и главы субъектов.

Акция, которая впервые прошла семь лет назад, помогает детям от 3 до 17 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За все время благодаря проекту были исполнены мечты более 300 тысяч детей по всей России. В этом году "Елка желаний" проходит с 15 ноября.

