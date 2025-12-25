Форма поиска по сайту

25 декабря, 12:30

Общество

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в акции "Елка желаний"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Ему предстоит исполнить желание 6-летнего Александра из Москвы, который попросил школьный рюкзак.

Также министр снял с елки еще один шар с желанием 8-летнего Андрея из Москвы, который мечтает о глобусе. Лавров пообещал выполнить пожелания, отметив, что нужно немного подождать для уточнения границ на глобусе.

