Иностранцы заявили, что Москва выгодно отличается от других мегаполисов мира

Посетившие Москву иностранцы отмечают, как выгодно отличается российская столица от других мировых мегаполисов.

Например, молодой англичанин сломал палец и был крайне удивлен, как быстро и качественно работают врачи в московской клинике, а девушка, когда-то уехавшая в США, просто не узнала родной город. По ее словам, в Москве красиво, чисто, комфортно, а главное безопасно в отличие от Лос-Анджелеса.

