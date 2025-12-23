Министр транспорта Никитин исполнит желания детей в рамках акции "Елка желаний"

Министр транспорта РФ Андрей Никитин исполнит несколько детских желаний в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Среди них – мечта 11-летнего москвича Дениса побывать в телестудии канала Москва 24.

Также министр поможет посетить Большой Московский цирк 7-летнему Степану из Новгородской области, организует подводное погружение для 9-летнего Дмитрия, подарит цифровое пианино 11-летнему Роберту из Лосино-Петровского и гимнастический мат для Даниила из города Макеевка Донецкой Народной Республики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.