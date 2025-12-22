Форма поиска по сайту

22 декабря, 06:30

Депутаты предложили увеличить предел налоговых вычетов более чем в два раза

Депутаты предложили увеличить предел налоговых вычетов более чем в два раза

Депутаты предложили увеличить предельную сумму социальных налоговых вычетов более чем в два раза. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство.

Документ предполагает увеличение лимита до 360 тысяч рублей. Этот же законопроект вносит в Налоговый кодекс поправки, предусматривающие социальные вычеты по расходам россиян на отдых и оздоровление детей.

политика

