Дональд Трамп потребовал от Минюста США около 230 миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп намерен получить от министерства юстиции страны компенсацию в размере около 230 миллионов долларов. Как сообщает газета The New York Times, он требует эти средства за уголовное преследование, которое велось против него в прошлом.

По данным издания, Трамп ранее уже подавал две административные жалобы на нарушение своих прав. Одна из них касается обыска, проведенного ФБР в его резиденции Мар-а-Лаго, а вторая – обвинений в сговоре с Россией для вмешательства в президентские выборы 2016 года.

