Владимир Путин рассказал, что российская армия наступает по всей линии соприкосновения

В ходе итоговой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что российская армия ведет наступление по всей линии боевого соприкосновения.

По словам главы государства, стратегическая инициатива полностью перешла к российским войскам еще весной.

С того времени, как отметил президент, Вооруженные Силы РФ только наращивают темпы наступательных действий.

