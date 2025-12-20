20 декабря, 09:45Политика
Владимир Путин рассказал, что российская армия наступает по всей линии соприкосновения
В ходе итоговой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что российская армия ведет наступление по всей линии боевого соприкосновения.
По словам главы государства, стратегическая инициатива полностью перешла к российским войскам еще весной.
С того времени, как отметил президент, Вооруженные Силы РФ только наращивают темпы наступательных действий.
