Владимир Путин подвел итоги года за 4 часа 27 минут. На прямую линию президента, совмещенную с пресс-конференцией, поступило свыше 3 миллионов обращений. В эфире было затронуто более 70 тем.

Глава государства высказался о ситуации в зоне СВО, темпах инфляции, ключевой ставке, повышении НДС. Путин также попросил правительство не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за просрочку сдачи квартир.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

