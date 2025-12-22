Новые корпуса больницы № 62 и стационар для НИИ имени Склифосовского появятся в Москве

В столице создается новый стационар для НИИ имени Склифосовского и строятся здания Московской городской онкологической больницы № 62.

Таким образом, в городе продолжается активное обновление медицинской инфраструктуры. Каждый год вводят в эксплуатацию новые больницы, корпуса и флагманские центры. Ожидается, что современный каркас системы здравоохранения будет полностью сформирован к 2030 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.