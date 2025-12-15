Заммэра Ракова рассказала о модернизации столичных поликлиник

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о модернизации столичных поликлиник. Город развивает систему умного приема, при которой пациенты во время записи к врачу проходят тестирование.

Его результаты анализирует искусственный интеллект, что позволяет врачу к моменту приема уже знать об основных жалобах и быстрее подбирать схему лечения. Параллельно в Москве идет масштабное строительство медицинских учреждений.

