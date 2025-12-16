В НИИ Склифосовского провели трехтысячную трансплантацию почки

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели трехтысячную по счету операцию по трансплантации почки.

Пациенткой стала 52-летняя женщина, которая в течение двух лет была вынуждена трижды в неделю проходить процедуры гемодиализа. Операция длилась два часа, прошла успешно, и сейчас женщина готовится к выписке.

Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова сообщила, что в столице трансплантацией занимаются уже четыре клиники, и в этом году планируется провести 850 таких операций.

