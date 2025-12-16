Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 22:45

Общество

В НИИ Склифосовского провели трехтысячную трансплантацию почки

В НИИ Склифосовского провели трехтысячную трансплантацию почки

"Новости дня": поезда МЦД-1 временно начали ходить по другому расписанию

"Новости дня": в Москве завершилась программа капремонта городских поликлиник

Заммэра Ракова рассказала о модернизации столичных поликлиник

Группа компаний МЕДСИ вновь возглавила рейтинг 20 крупнейших частных клиник России

Более 300 тыс женщин прошли тестирование репродуктивного здоровья в Москве

Заммэра Ракова рассказала о начале строительства новой больницы имени Склифосовского

"Интервью": Анастасия Ракова – о строительстве новых школ и колледжей в Москве

Заммэра Ракова рассказала о строительстве новых больниц в Москве

"Познавательный фильм": Москва. Как устроена больница № 15

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели трехтысячную по счету операцию по трансплантации почки.

Пациенткой стала 52-летняя женщина, которая в течение двух лет была вынуждена трижды в неделю проходить процедуры гемодиализа. Операция длилась два часа, прошла успешно, и сейчас женщина готовится к выписке.

Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова сообщила, что в столице трансплантацией занимаются уже четыре клиники, и в этом году планируется провести 850 таких операций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществогородвидеоЕкатерина ЕфимцеваАнна Макарова

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика