Собянин: более 70 тыс пациентов принял флагманский центр ГКБ № 1 имени Пирогова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 70 тысяч пациентов приняли во флагманском центре ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова за год работы, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

За все время в центре провели почти 25 тысяч экстренных операций, в том числе в высокотехнологичной гибридной операционной. Здесь одномоментно могут работать мультидисциплинарные команды.

"Флагманский центр Первой градской – очередной важный шаг в развитии столичной системы здравоохранения. В одном корпусе объединились самые современные технологии, оборудование и подходы к лечению", – написал мэр.

По его словам, центр работает как полноценная "цифровая клиника".

Благодаря системе "Триаж" пациентов распределяют по степени срочности оказания помощи, а их данные отображаются в электронной медкарте. Высокотехнологичное оснащение 11 разнопрофильных операционных позволяет выполнять сложные вмешательства.

Кроме того, добавил Собянин, большинство пациентов уже в течение первых двух часов получают комплексное обследование и решение по дальнейшему лечению.

"Слаженная и эффективная работа флагмана Первой Градской больницы существенно усилила возможности медпомощи столицы, тем самым укрепив современный медицинский каркас Москвы", – подчеркнул Собянин.

Ранее в столице открылся новый хирургический корпус больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова. Здесь уже начали принимать первых пациентов. В корпусе появилось все необходимое для сложных операций в области абдоминальной и гнойной хирургии, колопроктологии, экстренной травматологии и урологии, а также малоинвазивных процедур.