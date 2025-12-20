Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 10:48

Мэр Москвы

Собянин: более 70 тыс пациентов принял флагманский центр ГКБ № 1 имени Пирогова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 70 тысяч пациентов приняли во флагманском центре ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова за год работы, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

За все время в центре провели почти 25 тысяч экстренных операций, в том числе в высокотехнологичной гибридной операционной. Здесь одномоментно могут работать мультидисциплинарные команды.

"Флагманский центр Первой градской – очередной важный шаг в развитии столичной системы здравоохранения. В одном корпусе объединились самые современные технологии, оборудование и подходы к лечению", – написал мэр.

По его словам, центр работает как полноценная "цифровая клиника".

Благодаря системе "Триаж" пациентов распределяют по степени срочности оказания помощи, а их данные отображаются в электронной медкарте. Высокотехнологичное оснащение 11 разнопрофильных операционных позволяет выполнять сложные вмешательства.

Кроме того, добавил Собянин, большинство пациентов уже в течение первых двух часов получают комплексное обследование и решение по дальнейшему лечению.

"Слаженная и эффективная работа флагмана Первой Градской больницы существенно усилила возможности медпомощи столицы, тем самым укрепив современный медицинский каркас Москвы", – подчеркнул Собянин.

Ранее в столице открылся новый хирургический корпус больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова. Здесь уже начали принимать первых пациентов. В корпусе появилось все необходимое для сложных операций в области абдоминальной и гнойной хирургии, колопроктологии, экстренной травматологии и урологии, а также малоинвазивных процедур.

Сергей Собянин открыл корпус больницы № 67 им. Ворохобова после реконструкции

Читайте также


мэр Москвымедицинагород

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика