22 декабря, 12:45

Общество

Москвичи могут поздравить бойцов СВО в рамках акции "С наступающим наступающих"

Москвичи могут поздравить бойцов СВО в рамках акции "С наступающим наступающих"

Спасатели в костюмах Дедов Морозов поздравили пациентов детских больниц в Москве

Новогодняя ночь в Москве будет морозной

"Специальный репортаж": травмы после занятий с инструктором

Резкое похолодание до минус 11 градусов ожидается в Москве 23 декабря

"Доктор 24": врач рассказала о мифах, связанных с компьютерной томографией

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 22 декабря

"Атмосфера": минус 6 градусов ожидается в Москве вечером 22 декабря

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 88% 22 декабря

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 742 мм ртутного столба 22 декабря

В столице проходит предновогодняя акция "С наступающим наступающих", благодаря которой москвичи могут поздравить участников спецоперации. Бойцам можно отправить посылки, письма и открытки, их принимают в павильонах "Фабрика подарков". Всего их 30 по всему городу.

Военным можно подарить, например, варежки, перчатки, носки и другие полезные зимой вещи. Также можно передать книги, игрушки и сладости для детей из новых регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

