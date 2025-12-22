Текущий год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Завершающийся 2025 год в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Напомним, что по последним климатическим нормам, осредненным за период с 1991 по 2020 год, средняя годовая температура воздуха в Москве составляет 6,3 градуса", – отметил синоптик.

В XXI веке лишь 8 лет оказались холоднее этой отметки. Последний такой случай был в 2012 году.

При этом средняя температура воздуха в 2025 году немного превышает отметку в 8,5 градуса. Однако за последние дни декабря этот показатель понизится. Первая холодная волна начнется 22 декабря, а другая в субботу, 27 декабря.

"Прогноз обещает к Новому году среднюю температуру последнего зимнего месяца в пределах минус 1,5 – минус 2,5 градуса, а чтобы стать самым теплым в истории, декабрь 2025 года должен финишировать со средней температурой не ниже минус 5 градусов", – заключил синоптик.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве в среду, 24 декабря, ожидаются январские морозы до минус 10–15 градусов. Метеорологи назвали этот день самым холодным в столице. Из-за этого ожидаются изменения в атмосферном давлении в Москве.

При этом снежный покров, который продержится до Нового года, сформируется в Москве уже 26 декабря. По прогнозам синоптиков, снег будет идти в течение всей недели.