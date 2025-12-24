В эфире Москвы 24 показали, как украсили елки в квартирах и офисах столицы

Телеканал Москва 24 собирает самую московскую коллекцию новогодних елок. В течение дня в эфире показывают, как украсили праздничные деревья в столичных квартирах, офисах и подъездах.

На экраны уже попала елка зрительниц Анастасии и Василисы, украшенная бумажной гирляндой, сделанной своими руками. Чтобы попасть в эфир, нужно прислать видео по редакционном номеру 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.