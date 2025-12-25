Путин назвал наиболее востребованные в будущем сферы для сотрудников

Владимир Путин проводит заседание Госсовета, посвященное подготовке кадров для российской экономики. Президент отметил, что наиболее востребованы в ближайшем будущем будут сотрудники в области информации, связи, образования и обрабатывающей промышленности.

При этом подготовка и переквалификация работников должны идти с учетом стремительного развития искусственного интеллекта. Глава государства заявил, что в России необходимо создать рейтинг 100 худших образовательных организаций, чтобы помочь им в реорганизации.

