25 декабря, 15:30

Общество

Путин назвал наиболее востребованные в будущем сферы для сотрудников

Путин назвал наиболее востребованные в будущем сферы для сотрудников

Владимир Путин проводит заседание Госсовета, посвященное подготовке кадров для российской экономики. Президент отметил, что наиболее востребованы в ближайшем будущем будут сотрудники в области информации, связи, образования и обрабатывающей промышленности.

При этом подготовка и переквалификация работников должны идти с учетом стремительного развития искусственного интеллекта. Глава государства заявил, что в России необходимо создать рейтинг 100 худших образовательных организаций, чтобы помочь им в реорганизации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

властьобществовидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

