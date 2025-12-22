Кремль с пониманием относится к отмене поездки Алиева в Санкт-Петербург

Фото: kremlin.ru

В Кремле с пониманием отнеслись к решению азербайджанского лидера Ильхама Алиева, который не смог посетить неформальный саммит СНГ из-за плотного рабочего графика. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что решение Алиева не стало неожиданным, так как у всех глав государств очень напряженный график в преддверии Нового года. Песков подчеркнул, что Москва продолжает развивать партнерские отношения с Баку.



"Азербайджан продолжает участие во всех форматах Содружества", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Саммит лидеров стран СНГ проходит 21–22 декабря в Санкт-Петербурге. В Кремле ожидали визита Алиева, однако СМИ сообщили, что лидер Азербайджана не сможет принять участие в саммите.

