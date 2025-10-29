Песков: Путин и Алиев обсуждали тему с арестом россиян в Баку

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин затронул вопрос задержания в Баку российских IT-специалистов по подозрению в контрабанде наркотиков во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас идет кропотливая работа, и президент поднимал все эти вопросы столь чувствительные, и они поднимаются на рабочем уровне. Мы продолжаем наш диалог", – подчеркнул он.

Вместе с тем представитель Кремля сделал акцент на том, что Москва высоко оценила итоги встречи двух президентов, назвав ее шагом для улучшения двухсторонних отношений.

Арест россиян, подозреваемых в киберпреступлениях и транзите наркотиков из Ирана, в Азербайджане прошел в начале июля. В заключении они должны пробыть 4 месяца.

Ранее Путин указывал на "кризис эмоций", возникший между РФ и Азербайджаном. Однако, по его словам, кризиса межгосударственных отношений не произошло. Глава государства выразил надежду на то, что страны продолжат вместе реализовывать планы в различных сферах.

В ответ на это Алиев подтвердил готовность Баку к взаимовыгодному сотрудничеству для дальнейшего развития торгово-экономических связей, а также для реализации совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере.