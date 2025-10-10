Путин назвал "кризисом эмоций" ситуацию в отношениях России и Азербайджана

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Россия и Азербайджан столкнулись с "кризисом эмоций" из-за крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

По словам российского лидера, следствие по катастрофе завершается, в целом его результаты понятны. Остались некоторые детали и тонкости, которые специалисты должны оформить соответствующим образом. Расследование инцидента требовало большого ответственного труда, подчеркнул президент.

Путин уточнил, что между Москвой и Баку не было кризиса межгосударственных отношений.

"Если бы это был кризис межгосударственных отношений, то тогда у нас не было бы роста торгово-экономических связей", – пояснил президент.

Глава государства выразил надежду, что Москва и Баку продолжат совместно реализовывать большие планы в различных сферах.

"Очень надеюсь, что мы эту страницу перевернули, пойдем дальше и без всяких осложнений будем развивать наши контакты и реализовывать те большие, действительно большие планы, которые есть у обеих стран, и в логистике, и в промышленной кооперации, ну и, кстати говоря, в гуманитарной сфере тоже", – сказал российский лидер.

Он напомнил, что Азербайджан является практически русскоговорящей страной, что свидетельствует о настрое государства на развитие отношений с РФ, имеет фундаментальный характер.

9 октября Путин встретился в президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе. Он объяснил, что РФ в день катастрофы самолета AZAL "вела" три украинских беспилотника, которые пересекли российскую границу. С его слов, катастрофа связана с несколькими обстоятельствами, включая появление БПЛА и технический сбой ПВО РФ.

Путин вновь принес свои извинения Алиеву и выразил искренние соболезнования семьям погибших.

Самолет AZAL упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от казахского Актау. На борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Президент Азербайджана заявлял, что борт был поврежден из-за обстрела с земли, а самой трагедии можно было бы избежать при координации действий между военными и гражданскими службами РФ. Позже Алиев сообщил, что Баку не рассматривает крушение самолета авиакомпании как умышленную атаку, а лишь требует признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации.