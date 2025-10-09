Путин заявил, что РФ в день катастрофы самолета AZAL "вела" три беспилотника ВСУ

Фото: РИА Новости/МЧС Республики Казахстан

Россия в день катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) "вела" три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ, заявил Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Причины крушения воздушного судна стали понятны после тщательного анализа инцидента. По словам Путина, катастрофа связана с несколькими обстоятельствами, включая появление в небе беспилотников и технический сбой российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

"Две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах", – указал российский лидер.

Президент уточнил, что воздушное судно было задето не поражающими боевыми элементами, а, вероятнее всего, обломками. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу самолета AZAL предложили сесть в Махачкале, но он принял решение идти в аэропорт базирования, объяснил Путин.

Российский лидер еще раз принес свои извинения президенту Азербайджана за то, что трагедия произошла в небе над Россией, а также выразил самые искренние соболезнования семьям погибших.

"Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям", – сказал Путин.

Он добавил, что Москва оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолета. Кроме того, РФ намерена дать правовую оценку действиям всех связанных со случившимся должностных лиц, несмотря на то, что это не поможет решить главную проблему – невозможность вернуть людей, погибших в результате трагедии.

"Но наш долг, мы с вами с самого начала об этом разговаривали, дать объективную оценку всему, что происходило, объявить истинные причины", – указал российский президент, обращаясь к азербайджанскому коллеге.

Алиев в ответ поблагодарил Путина за то, что он держит выяснение причин крушения воздушного судна под своим личным контролем.

Самолет "Азербайджанских авиалиний" Embraer 190 упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от казахского Актау. На борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были доставлены в больницы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Президент Азербайджана заявлял, что борт был поврежден из-за обстрела с земли, а самой трагедии можно было бы избежать при координации действий между военными и гражданскими службами России. Позже Алиев сообщил, что Баку не рассматривает крушение самолета авиакомпании как умышленную атаку. По его словам, Азербайджан лишь требует признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации.

