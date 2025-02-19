Казахстан планирует завершить отчет по крушению AZAL в Актау до конца 2025 года

Фото: ТАСС/МЧС Казахстана

Власти Казахстана до декабря текущего года планируют завершить отчет о причинах крушения в Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Об этом заявил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев, сообщает ТАСС.

Он отметил, что по требованиям и стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) расследование должно быть завершено в течение одного года.

Самолет потерпел крушение 25 декабря прошлого года. На борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа.

В результате 38 человек погибли, еще 29 были доставлены в больницы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Минтранс Казахстана 4 февраля представил предварительный отчет о расследовании причин крушения борта. В документе говорилось, что эксперты нашли в самолете "посторонние металлические объекты" и многочисленные отверстия, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму.

В свою очередь, Росавиация отметила, что этот документ пока не содержит выводов о причинах произошедшего. Они будут представлены в финальном отчете, поэтому комиссия продолжает свою работу.