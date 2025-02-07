В Кремле заявили, что выступление Путина по крушению AZAL не планируется

Фото: Gobierno de la región de Mangystau vía AP

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не собирается выступать с заявлением по поводу крушения самолета AZAL.

Такой комментарий пресс-секретарь президента РФ дал на фоне информации из азербайджанских СМИ о том, что Баку якобы планирует подать иск в международный суд.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines рухнул в трех километрах от Актау 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа.

В результате 38 человек погибли, еще 29 были доставлены в больницы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Минтранс Казахстана 4 февраля представил предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета. В документе говорилось, что эксперты нашли в самолете "посторонние металлические объекты" и многочисленные отверстия, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму.

Росавиация отметила, что этот документ пока не содержит выводов о причинах произошедшего. Они будут представлены в финальном отчете, поэтому комиссия продолжает свою работу, добавили в ведомстве.

