Собянин вручил госнаграды и награды города Москвы в преддверии Нового года

Награды государства и города вручил заслуженным москвичам Сергей Собянин. Премии присуждались за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Среди врученных государственных наград – орден Пирогова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль Луки Крымского, медаль ордена "Родительская слава" и знак отличия "За благодеяние". Их получили врачи и медработники, педагоги и общественные деятели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.