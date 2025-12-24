Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник

В Москве открыли 12 новых зданий обновленных поликлиник в преддверии новогодних праздников. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МAX.

Поликлиники заработали в разных районах столицы, в том числе в Пресненском, Левобережном, Лизанове, Куркине, Южном Бутове, Чертанове Северном, Ново-Переделкине, Хорошёво-Мневниках, Фили-Давыдкове и Конькове. Также обновили головное подразделение поликлиники № 220.

