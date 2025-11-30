Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 ноября, 12:51

Мэр Москвы

Собянин: московские археологи собрали коллекцию изразцов с двуглавым орлом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские археологи собрали коллекцию изразцов с изображениями двуглавого орла. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
 
"Сегодня День Государственного герба Российской Федерации. С XV века один из его ключевых элементов – золотой двуглавый орел", – написал он.

По словам Собянина, этот символ занимал самое видное место на облицовке печей и фасадах домов старой Москвы. В конце XVI – начале XVII веков двуглавую птицу часто изображали на печных терракотовых изразцах, а затем – на глазурованных.
 
Археологи провели исследования на Чижевском подворье и в Романовом дворе, в результате которых обнаружили фрагменты таких изразцов. Они относятся к самому раннему периоду их появления. Тогда птиц изображали в богатом оперении, с открытым клювом, с ошейниками на шеях, с короной или без.
 
Все артефакты, найденные археологами, после реставрации направят в столичные музеи.

Ранее рабочие нашли театральный шлем конца XVIII века в Египетском павильоне музея-усадьбы "Останкино". Он выполнен из тонкой белой жести и напоминает головные уборы античных воинов. Также его украшают накладные пластины с растительным орнаментом, а на лобной и шейной частях имеются съемные наушники и козырьки.

