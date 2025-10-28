Театральный шлем XVIII века найден в музее-усадьбе "Останкино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Рабочие нашли театральный шлем конца XVIII века в Египетском павильоне музея-усадьбы "Останкино". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Шлем был обнаружен во время реставрационных работ. Плотники занимались демонтажем деревянной обшивки западной стены центрального корпуса и услышали металлический звон. За досками они и увидели предмет, который лежал над кровлей проходной галереи.

Шлем выполнен из тонкой белой жести и напоминает головные уборы античных воинов. Также его украшают накладные пластины с растительным орнаментом, а на лобной и шейной частях имеются съемные наушники и козырьки. Завершает конструкцию заостренный шпиль, украшенный шерстяными нитями. Шлем достаточно легкий и предназначен для небольшой головы.

Невозможно точно установить, каким образом предмет попал под своды дворца. Пространство замкнуто, поэтому он не мог оказаться там случайно. У экспертов есть две версии. Согласно первому предположению, предмет спрятали сотрудники музея для сохранности в годы Великой Отечественной войны. По другой версии, его могли попытаться украсть во время проведения ремонтных работ в 1970 году. Возможно, похитители спрятали его, а после ремонта уже не смогли достать.

Ранее археологи нашли печать князя Ярослава Мудрого в Великом Новгороде во время спасательных раскопок на Ярославовом дворище. Она стала первой находкой периода правления новгородского князя и второй найденной в городе печатью. По словам исследователей, она напоминает редкие серебряные монеты князя Ярослава Владимировича, которых сохранилось всего восемь штук.

