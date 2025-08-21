Археологи нашли печать князя Ярослава Мудрого в Великом Новгороде

Фото: Институт археологии Российской академии наук

Ученые Института археологии РАН нашли печать князя Ярослава Мудрого в Великом Новгороде во время спасательных раскопок на Ярославовом дворище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Уточняется, что артефакт стал первой обнаруженной вещью, которая относится к периоду правления новгородского князя. И второй по счету печатью, найденной в городе (первую нашли в 1994 году).

"Находка представляет собой одну из древнейших русских печатей. Ее можно уверенно связывать с деятельностью Ярослава Владимировича: такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения. Обнаружение печати имеет чрезвычайно важное научное значение. Она дает дополнительную информацию о первом столетии существования Новгорода, очень скупо отраженного в письменных источниках", – рассказал заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

На лицевой стороне печати представлен образ святого Георгия с копьем возле правого плеча, а на обратной – княжеская эмблема в форме трезубца, украшенная кругом на верхнем центральном стержне. Рядом с символом сохранились остатки греческой надписи.

Отмечается, что обе найденные печати, сделаны по образу византийских, где на одной стороне Иисус Христос, а на другой – портрет императора.

"И Ярослав сделал нечто подобное. Он на одной стороне поместил только не Иисуса Христа, а своего небесного патрона, святого Георгия. А на другой стороне себя любимого. Здесь надпись: "Ярослав, князь русский". С тех пор появилось еще шесть таких портретных печатей. И вот здесь в траншее, в которой, казалось бы, все перекопано, Андрей Березкин, прозванивая осыпь, которая обвалилась из-за дождей, обнаружил эту историческую находку", – пояснил Гайдуков.

Исследователи утверждают, что эта печать похожа на редкие серебряные монеты князя Ярослава Владимировича ("Ярославле сребро"), которых сохранилось всего восемь штук.

Находка этого периода – редкость для археологов, ведь в Новгороде отсутствуют следы археологического слоя XI столетия. Ученые объясняют это тем, что он был утрачен из-за более поздних земельных работ. Найденная печать свидетельствует о значении дворища как важного политического центра Новгорода уже в XI столетии.

"Редкая печать найдена в результате спасательных раскопок в ходе благоустройства территории Ярославова дворища. Подобные исследования являются убедительным подтверждением эффективности действующей системы спасательных раскопок в Новгороде и других древних городах, позволяющей получать новые яркие материалы по истории средневековой Руси", – отметил Гайдуков.

Раскопки проводились также с участием специалистов Новгородского музея-заповедника. Генеральный директор учреждения Сергей Брюн отметил, что найденная печать обладает огромной значимостью.

"О существовании этого памятника ученые спорили, строили гипотезы, но лишь сейчас он был найден", – заявил Брюн.

Находка стала крайне важной для научных исследований и изучения истории. По словам эксперта, подобные открытия становятся возможными исключительно благодаря тесному сотрудничеству местных археологов, музея, региона и городских властей.

Гайдуков отметил, что в любом месте Великого Новгорода можно найти ценные исторические артефакты. Кроме того, эксперт считает, что ни один квадратный метр новгородской земли нельзя трогать без участия археологов. Особенную важность он придает месту обнаружения – Ярославову дворищу, ведь оно изучалось археологами еще с довоенных времен.

