28 ноября, 14:51

Общество
"Коммерсант": в 2027 году Россия может начать оргнабор трудовых мигрантов

В России могут запустить пилотный проект для целевого набора мигрантов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В 2027 году российское правительство может запустить пилотный проект по оргнабору трудовых мигрантов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект плана МВД по реализации концепции государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы.

В материале сказано, что подготовку эксперимента МВД и остальные профильные ведомства закончат в 2026 году. Отмечается, что иностранные граждане будут приезжать к определенным работодателям после прохождения необходимой проверки в своей стране. Так им не нужно будет получать разрешительные документы и искать работу по приезде в Россию.

Целевые показатели этого проекта пока неизвестны, но предполагается, что значительная часть потока рабочей силы из-за рубежа будет переведена на такую модель.

В плане указано, что МВД, Минтруд, ФСБ и ФНС должны будут завершить подготовку федерального закона до 1 мая 2026 года. В нем опишут принципы организации оргнабора для мигрантов. А до 1 декабря следующего года МВД и Минцифры планируют представить информационную систему для целевого набора работников и специальное мобильное приложение.

Также до 1 июля должна появиться методика опросов работодателей, которые привлекают к работе трудовых мигрантов. Кроме того, будет создан механизм, определяющий область экономики, для которой такая рабочая сила наиболее важна. В течение года будут разрабатываться и мероприятия для ознакомления мигрантов с российскими законами.

Ранее врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Игорь Дудник рассказал, что в Московском регионе с 1 сентября стартовал пилотный проект по учету мигрантов. В рамках инициативы граждане ряда стран, приезжающие в столицу для работы, должны установить специальное мобильное приложение "Амина".

По его словам, весь проект направлен на повышение безопасности в городе, поскольку сервис позволяет оперативно получать данные о местонахождении трудовых мигрантов, что способствует профилактике правонарушений.

