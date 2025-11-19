Первые 12 пунктов миграционного контроля начали работать в аэропортах России

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Первые 12 пунктов миграционного контроля приступили к работе на территории крупнейших аэропортов России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В список вошли московский авиаузел, авиагавани Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов.

"Пункты миграционного контроля <...> также будут открыты на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуск", – написала Волк в своем телеграм-канале.

По словам представителя МВД, в основные задачи пунктов входит выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах в качестве эксперимента введут биометрический контроль для всех иностранных граждан, въезжающих и выезжающих из России. Отмечалось, что он начнет действовать с 1 декабря. Иностранцев обяжут сдавать фотографию лица и отпечатки пальцев. Такая практика в том числе поможет быстрее расследовать правонарушения.

Сбор биометрии уже активно используется в аэропортах Таиланда, США, Великобритании, ОАЭ и в ряде других стран.