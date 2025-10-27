Форма поиска по сайту

27 октября, 18:20

"Новости дня": детская поликлиника № 30 открылась после реконструкции в Москве

Детская поликлиника № 30 открылась после реконструкции в районе Дорогомилово в Москве. В здании на Поклонной улице заменили оборудование и коммуникации, обновили фасад.

Прием здесь ведут 70 врачей, к которым обращаются более 13 тысяч пациентов. Всего за 5 лет в Москве обновили и построили заново почти 350 зданий взрослых и детских медучреждений первичного звена.

Подробнее – в программе "Новости дня".

