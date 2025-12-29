Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 14:30

Общество

На "ЦСКА Арене" исполнили новогодние желания подопечных благотворительных фондов

На "ЦСКА Арене" исполнили новогодние желания подопечных благотворительных фондов

МРОТ и страховая пенсия вырастут в России в январе

Телезрители Москвы 24 могут показать, как украсили новогоднюю елку

Цифра дня: 15 сантиметров

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 29 декабря

Синоптики озвучили точный прогноз погоды на новогоднюю ночь

"Атмосфера": минус 5 градусов ожидается в Москве вечером 29 декабря

Городские службы приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 730 мм ртутного столба 29 декабря

"Специальный репортаж": мандарины, икра, майонез

На "ЦСКА Арене" исполнили новогодние желания 10 подопечных московских благотворительных фондов. Участников акции "Добрая елка" пригласили на встречу с легендами хоккея.

Кто-то из детей мечтал научиться кататься на коньках, кто-то просил хоккейные шорты. Подарки вручили вместе с клубом "Легенды хоккея". Кроме того, для гостей организовали матч "Игра легенд".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика