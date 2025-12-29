На "ЦСКА Арене" исполнили новогодние желания подопечных благотворительных фондов

На "ЦСКА Арене" исполнили новогодние желания 10 подопечных московских благотворительных фондов. Участников акции "Добрая елка" пригласили на встречу с легендами хоккея.

Кто-то из детей мечтал научиться кататься на коньках, кто-то просил хоккейные шорты. Подарки вручили вместе с клубом "Легенды хоккея". Кроме того, для гостей организовали матч "Игра легенд".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.