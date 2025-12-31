Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 09:15

Город

Московская канатная дорога проработает всю новогоднюю ночь

Собянин исполнил мечты трех ребят из Луганска и Москвы в рамках "Елки желаний"

Красная площадь станет недоступной для прогулок в новогоднюю ночь

Москвичам рассказали о погоде 31 декабря

В Парке Горького в рамках проекта "Зима в Москве" обновили Пушкинскую набережную

Столичные городские службы перешли на усиленный режим работы на время каникул

Специальный новогодний эфир на телеканале Москва 24 пройдет 31 декабря

"Мой район. Место встречи": район Арбат с Натальей Варлей

"Новости дня": канатная дорога на Воробьевых горах будет работать всю новогоднюю ночь

"Новости дня": цены на такси значительно вырастут в новогодние праздники в Москве

Московская канатная дорога будет работать без перерыва в новогоднюю ночь. 31 декабря движение кабинок начнется в 22:00 и продлится до 05:00 утра следующего дня. Это позволит жителям и гостям столицы посмотреть на праздничный город с высоты.

1 января прокатиться над Лужниками можно будет с 16:00 до 22:00. Со 2 по 9 января канатную дорогу переведут на режим работы выходного дня. В этот период она будет открыта для посетителей с 10:00 до 22:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

