Московская канатная дорога проработает всю новогоднюю ночь

Московская канатная дорога будет работать без перерыва в новогоднюю ночь. 31 декабря движение кабинок начнется в 22:00 и продлится до 05:00 утра следующего дня. Это позволит жителям и гостям столицы посмотреть на праздничный город с высоты.

1 января прокатиться над Лужниками можно будет с 16:00 до 22:00. Со 2 по 9 января канатную дорогу переведут на режим работы выходного дня. В этот период она будет открыта для посетителей с 10:00 до 22:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.