30 декабря, 17:45

Город

Более 400 локаций проекта "Зима в Москве" готовы к Новому году

Сказочный зимний городок развернулся на Поклонной горе

Сергей Собянин открыл крытый конноспортивный манеж на ВДНХ

Сугробы могут вырасти до 30 сантиметров в Москве к Новому году

"Атмосфера": до 7 миллиметров осадков ожидается в Москве 30 декабря

В Зарядье открылась выставка "Кукольный дом. Традиции театральных представлений"

Сергей Собянин призвал присоединиться к акции "Елка желаний"

Высота снежного покрова в Москве достигла 18 сантиметров

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" открылся в Парке Победы

Соцучреждения в Москве будут работать по особому графику в новогодние праздники

Более 400 локаций проекта "Зима в Москве" готовы к празднованию Нового года. На площадках можно поучаствовать в театрализованных постановках, покататься на катках и купить подарки.

Например, в "Музеоне" проходит гастрофестиваль "Вкусные морозы". Прокатиться на коньках можно на Болотной площади, Воробьевых горах, ВДНХ и на катках "Московских сезонов". Красивые фото можно сделать на Театральной площади и Кузнецком мосту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

