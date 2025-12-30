Более 400 локаций проекта "Зима в Москве" готовы к Новому году

Более 400 локаций проекта "Зима в Москве" готовы к празднованию Нового года. На площадках можно поучаствовать в театрализованных постановках, покататься на катках и купить подарки.

Например, в "Музеоне" проходит гастрофестиваль "Вкусные морозы". Прокатиться на коньках можно на Болотной площади, Воробьевых горах, ВДНХ и на катках "Московских сезонов". Красивые фото можно сделать на Театральной площади и Кузнецком мосту.

