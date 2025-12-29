Фестиваль ледяных скульптур открылся в народном парке "Надежда" в рамках "Зимы в Москве"

В народном парке "Надежда" на Ленинском проспекте открылся фестиваль ледяных скульптур в рамках проекта "Зима в Москве".

Пока скульпторы создают полутораметровые фигуры, гости могут проверить свои знания новогодних традиций разных стран, сделать яркие фотографии на фоне ледяных композиций.

Для посетителей организованы тематические зоны, включая мастерскую по резьбе по льду, где все желающие могут научиться этой технике у профессиональных художников.

Фестиваль стал одной из районных площадок общегородского проекта, предлагающего насыщенную праздничную программу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.