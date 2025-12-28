Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 15:15

Спорт

Более 4,5 тыс московсих школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом" за год

Более 4,5 тыс московсих школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом" за год

Праздник спортивного ориентирования состоялся в парке "Кузьминки-Люблино"

Лыжный трамплин реконструировали в Москве после 20 лет простоя

Александр Овечкин забил первый гол за 10 матчей в НХЛ

Большой лыжный трамплин открылся на Воробьевых горах в Москве

Эксперты рассказали, с чего начинать занятия по картингу

Шумахер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов в истории "Формулы-1"

Жителей Москвы и области пригласили на горнолыжные трассы

Россиянам дали рекомендации по выбору спорта для ребенка

Шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию пройдет в Москве

Московский проект "Урок с чемпионом" набирает популярность. За год в нем приняли участие более 4,5 тысячи школьников, что вдвое больше, чем год назад. К проекту присоединилась школа № 1794 в Восточном Дегунине, куда приехал трехкратный чемпион России по футболу Алан Дзагоев.

Футболист провел тренировку и сыграл со школьниками. Как отметил сам Дзагоев, подобная встреча в его детстве дала ему дополнительную мотивацию. За семь лет в проекте поучаствовали около 16 тысяч школьников и порядка 50 титулованных спортсменов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоМаксим ШаманинМария Антропова

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика