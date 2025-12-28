Более 4,5 тыс московсих школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом" за год

Московский проект "Урок с чемпионом" набирает популярность. За год в нем приняли участие более 4,5 тысячи школьников, что вдвое больше, чем год назад. К проекту присоединилась школа № 1794 в Восточном Дегунине, куда приехал трехкратный чемпион России по футболу Алан Дзагоев.

Футболист провел тренировку и сыграл со школьниками. Как отметил сам Дзагоев, подобная встреча в его детстве дала ему дополнительную мотивацию. За семь лет в проекте поучаствовали около 16 тысяч школьников и порядка 50 титулованных спортсменов.

