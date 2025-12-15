В Кремле прокомментировали решение о допуске российских шахматистов к международным соревнованиям под национальной символикой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, являющийся председателем попечительского совета Федерации шахмат России, назвал шаг FIDE верным путем к деполитизации спорта.

Перед началом футбольного матча национальных сборных в Италии болельщики устроили массовые столкновения на улицах, подожгли три автомобиля. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы остановить беспорядки. Предварительно, два человека пострадали.

