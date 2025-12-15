Форма поиска по сайту

15 декабря, 08:00

В Кремле оценили решение FIDE о допуске шахматистов РФ к соревнованиям с символикой

Владимир Путин провел совещание об обстановке в зоне СВО

Путин заявил о росте зарплат в России

Дмитрий Песков заявил о необходимости долгосрочного мира на Украине

Путин пообещал разобраться с организацией движения курьеров в российских городах

Путин наградил медалями "Золотая звезда" военных за подвиги в зоне СВО

Владимир Путин вручил государственные награды военным СВО в Кремле

Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы в 2026 году

Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

В Кремле прокомментировали решение о допуске российских шахматистов к международным соревнованиям под национальной символикой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, являющийся председателем попечительского совета Федерации шахмат России, назвал шаг FIDE верным путем к деполитизации спорта.

Перед началом футбольного матча национальных сборных в Италии болельщики устроили массовые столкновения на улицах, подожгли три автомобиля. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы остановить беспорядки. Предварительно, два человека пострадали.

властьспортпроисшествияза рубежомвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

