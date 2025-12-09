Постпред США при НАТО заявил, что Трамп знает, как надавить на Украину

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп понимает, какие рычаги воздействия необходимо использовать для давления на Киев и достижения мирного соглашения по Украине. Об этом заявил постоянный представитель Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, для заключения сделки необходима готовность обеих сторон конфликта. При этом Уитакер выразил уверенность в том, что Трамп знает, как повлиять и на Киев, и на Москву, чтобы склонить стороны к мирному соглашению.

Он отметил, что будущие договоренности будут представлять собой сложный, многоуровневый документ, состоящий из множества пунктов. Работа над ним потребует от всех сторон детальных переговоров.

Ранее СМИ выяснили, что в Белом доме считают визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон затягиванием переговоров. Согласно информации журналистов, украинские официальные лица полагают, что Вашингтон стремится изолировать Зеленского от европейских лидеров, чтобы оказывать на Киев более эффективное давление для скорейшего достижения договоренностей с Россией.

В это же время представители Евросоюза советуют Зеленскому действовать с осторожностью и терпением. Эксперты считают, что подобное поведение вызывает раздражение у части администрации Белого дома.