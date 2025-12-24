Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 декабря, 23:00

Спорт

Москвичи могут записать своих детей на тренировки по боевым видам спорта

Бесплатные тренировки по катанию на коньках проведут в Москве во дворах

Юные фехтовальщики из России смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном

Российских юниоров допустили до турниров по фехтованию с флагом и гимном

Фигурное катание стало одним из самых популярных видов спорта в России

Москвичам рассказали об особенностях баскетбола в формате 3х3

Московский "Спартак" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

Бесплатные тренировки по фитнесу проведут в Москве в рамках проекта "Мой спортивный район"

Тюремное письмо игрока "Торпедо" Стрельцова выставили на продажу за 2 млн рублей

Чемпион Европы Фомин рассказал, в каком возрасте стоит отвести детей на занятия волейболом

Боевые виды спорта, в том числе карате, остаются популярными среди москвичей. Многие родители отдают детей на эту дисциплину. Например, для девочек часто становится путем развития внутренней силы и преодоления себя.

Как отметил главный тренер сборной Москвы Николай Степанов, женские бои бывают даже более зрелищными, эмоциональными и мощными. Трехкратная чемпионка России Дарья Пипко рассказала, что выбрала карате в 7 лет, отказавшись от танцев и гимнастики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

