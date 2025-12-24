Москвичи могут записать своих детей на тренировки по боевым видам спорта

Боевые виды спорта, в том числе карате, остаются популярными среди москвичей. Многие родители отдают детей на эту дисциплину. Например, для девочек часто становится путем развития внутренней силы и преодоления себя.

Как отметил главный тренер сборной Москвы Николай Степанов, женские бои бывают даже более зрелищными, эмоциональными и мощными. Трехкратная чемпионка России Дарья Пипко рассказала, что выбрала карате в 7 лет, отказавшись от танцев и гимнастики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.