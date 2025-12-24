Бесплатные тренировки по катанию на коньках проведут в Москве во дворах

Бесплатные тренировки по катанию на коньках проведут в Москве в рамках проекта "Мой спортивный район" на дворовых ледовых площадках. Занятия будут проходить по единому расписанию – в 17:30, 18:45 и 20:00.

Такие же тренировки есть и в Репинском сквере. Там занятия стартуют в 18:00 и 20:05. На ВДНХ 24 декабря в 19:00 проведут бесплатную тренировку по танцевальному фитнесу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.