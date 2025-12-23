Форма поиска по сайту

23 декабря, 08:54

ФБР заявила, что россияне не смогут выступить на этапах Кубка мира по бобслею и скелетону

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов заявил ТАСС, что российские спортсмены не смогут выступить на этапах Кубка мира по бобслею и скелетону до конца сезона.

Пегов объяснил, что у атлетов из РФ, которые были допущены до международных турниров в нейтральном статусе, нулевой рейтинг. Именно поэтому их не допустят до этапов Кубка мира в текущем сезоне. В связи с этим федерация планирует заявить спортсменов на Кубок Европы.

Глава организации также напомнил, что в скелетоне квоты для участия в Кубке мира распределяются по количеству набранных очков той или иной сборной в прошлом сезоне. В бобслее принять участие в этом турнире смогут лишь те, кто на протяжении последних 24 месяцев выступил хотя бы на 5 соревнованиях под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и как минимум на 3 различных трассах.

В 2022-м спортсменов из России отстранили от участия в международных соревнований. В этом году IBSF отклонила предложение о возвращении российских атлетов в нейтральном статусе на турниры под эгидой организации в сезоне 2025/2026.

Спустя время апелляционный трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие в соревнованиях спортсменов из России. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить российских саночников до международных турниров в нейтральном статусе.

Трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие спортсменов из РФ в соревнованиях

