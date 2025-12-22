Форма поиска по сайту

22 декабря, 09:30

Спорт

Более 4 тысяч детей из новых регионов приняли участие в проекте по тэг-регби

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 4 тысяч детей из новых российских регионов приняли участие в масштабном спортивном проекте "Зажигаем звезды вместе с тэг-регби". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Проект стартовал с онлайн-челленджа. Дети снимали на видео, как они играют в тэг-регби, а затем публиковали ролики в соцсетях. Авторов лучших работ пригласили на следующий этап. Команды из новых регионов приехали в Москву на фестиваль школьного спорта, где сразились со столичными учащимися в олимпийском комплексе "Лужники" на "Кубке дружбы".

Ученик школы № 3 из Бердянска Ярослав Лазаренко назвал тэг-регби классным видом спорта. По его словам, ему запомнились в Москве тренировки и общение с профессионалами.

Проект продолжили реализовывать в школах новых регионов. Турниры по тэг-регби провели в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, а также в Севастополе. Для этих целей туда прибыли сотрудники столичной системы образования и спортсмены регби-клуба ЦСКА.

Занятия для учеников провел в том числе многократный чемпион России и Европы, мастер спорта международного класса Петр Ботнараш. Он рассказал, что за одно занятие ребята освоили азы тэг-регби. Спортсмен выразил уверенность в том, что научиться играть может каждый.

Помимо спортивных мероприятий, столица проводит и другие проекты, направленные на поддержку ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В частности, осенью волонтеры провели масштабную акцию по сбору гуманитарной помощи. Для жителей новых регионов и участников СВО удалось собрать более 20 тонн медикаментов, продуктов питания, канцелярии и одежды.

Ранее московские добровольцы доставили в новые российские регионы сладкие подарки от столицы. В преддверии Нового года волонтеры привезли сладости в больницы, детские дома, реабилитационные центры, детские сады и школы, а также развезли подарки семьям военных, многодетным и семьям с детьми-инвалидами.

Сергей Собянин рассказал о восстановлении Донецка и Луганска специалистами из Москвы

