21 декабря, 21:43

Спорт

IHF дала России заверения о рассмотрении вопроса возвращения сборных по гандболу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководство Международной федерации гандбола (IHF) заверило Федерации гандбола России и Белоруссии в том, что весной вопрос возвращения сборных и клубов к соревнованиям может быть вынесен на повестку рабочего заседания, рассказал председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Он объяснил, что в течение двух дней вместе с белорусским коллегой Владимиром Коноплевым общался на эту тему с президентом IHF Хассаном Мустафой, которого переизбрали в ходе конгресса. В результате были получены заверения в том, что данный вопрос можно вынести на повестку заседания уже весной.

"Отмечу, что обещания оказать содействие в решении этого вопроса звучали от всех кандидатов. Но для того, чтобы, например, конструктивно наладить сотрудничество с новым президентом IHF, все равно потребовалось бы какое-то время, формат взаимодействия с Хассаном Мустафой и его командой нам же хорошо знаком", – передает слова Шишкарева пресс-служба Федерации.

Кроме того, было проведено большое количество "встреч и бесед". Среди них – общение с руководством Норвежской федерации гандбола. Ранее ее представители негативно высказывались на тему возвращения российских спортсменов на международную арену, однако никто не избегал общения.

Шишкарев отметил, что неоднократно говорил о том, что без РФ и Белоруссии международные турниры не являются "до конца полноценными". Кроме того, в женском гандболе российские спортсмены являются фаворитами в борьбе за высокие места.

"Услышали в связи с этим немало позитивных откликов и рассчитываем как можно скорее вернуться на европейскую и мировую арены", – заключил председатель Федерации гандбола.

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала нейтральный статус еще троим российским горнолыжникам. В результате право принять участие в международных соревнованиях получили горнолыжники Александр Андриенко, Семен Ефимов и Иван Кузнецов.

Ранее нейтральный статус получила горнолыжница Юлия Пешкова, а также фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин и сноубордистка Мария Травиничева.

Кроме того, выступить на международных соревнованиях смогут лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

