Овечкин установил антирекорд, не забив восемь матчей подряд

Российский хоккеист Александр Овечкин не забивает уже восемь матчей подряд. В игре с "Детройтом" он снова не смог отличиться, а его команда проиграла в овертайме со счетом 2:3. После этого матча Овечкин вышел на чистое 20-е место в истории НХЛ по числу проведенных игр в регулярных чемпионатах.

Китайский теннисист Пан Жэньлун получил дисквалификацию на 12 лет за организацию договорных матчей. На слушаниях спортсмен признался, что сам провел 5 таких игр и 17 раз пытался подкупить других профессионалов. Ему также назначили штраф в 110 тысяч долларов.

