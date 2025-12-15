Первенство по синхронному плаванию завершилось в Москве

В Москве завершилось первенство по синхронному плаванию. Этот вид спорта, который часто называют водным балетом, требует от спортсменок огромной работы. За внешней легкостью и грацией скрываются многочасовые тренировки.

В частности, перед соревнованиями синхронистки тренируются до 9 часов в день. Сперва они отрабатывают элементы на суше, а потом переносят их в воду. Для идеальной синхронности спортсменки ориентируются под водой не на музыку, которая предназначена для зрителей, а на внутренний счет.

